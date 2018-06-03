Русская республика: почему в Советском Союзе такой не было

Казалось бы, такой вопрос не должен был возникать. Россия исходно расценивалась большевиками как государство, созданное русскими, в котором все прочие нации и народности находятся в угнетённом состоянии. Поэтому один из первых же документов советской власти — «Декларация прав народов России», подписанная Лениным и Сталиным 2 (15) ноября 1917 года, — провозглашала право всякой национальности России на политическое самоопределение вплоть до образования независимого государства. Подразумевалось, что своё государство у русских уже есть. [С-BLOCK]

Однако такой вопрос, тем не менее, встал в теоретическую плоскость во время создания СССР в конце 1922 года. До этого, помимо РСФСР, существовали несколько независимых советских республик, а в составе РСФСР — многочисленные автономные советские республики. Главные вопросы, которые обсуждались в коммунистическом руководстве в этой связи — каким будет союз советских республик, и какие республики его составят.

Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан, Нарком по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин предложил план (известный как «план автономизации»), согласно которому Украина Бухара , Хорезм и Дальневосточная республика (ДВР) должны были войти в РСФСР как автономные республики, подобно Татарской, Башкирской и т.д. В противоположность ему, многие украинские и грузинские коммунисты отвергали идею формального объединения советских республик, настаивая на их независимости. Ленин избрал компромиссную позицию, по которой Союз Республик формировался на равноправной основе четырьмя субъектами — РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской федерацией. Вопрос о ДВР отпал в связи с её слиянием с РСФСР в ноябре 1922 г., а вопрос о вхождении Хорезма и Бухары в СССР был временно отложен. [С-BLOCK]

Башкирия, В декабре 1922 г. была провозглашена декларация об образовании СССР, однако ещё предстояло выработать и подписать Союзный договор (первую Конституцию СССР). В связи с этим Сталин в феврале 1923 г. направил в Политбюро ЦК РКП (б) записку, в которой указывал на неопределённость существующего положения республик. Оставалось неясным, являются ли Грузия, Армения, Азербайджан и автономные республики в составе РСФСР субъектами СССР, либо таковыми являются Закавказская и Российская федерации, а не республики в их составе. Сталин утверждал: если принять, что закавказские республики имеют право стать членами Союза по отдельности, а не через федерацию, это означает, что и Татарстан Казахстан (называемый тогда Киргизией ), Якутия Крым имеют такое же право. По мнению Сталина, это требовало упразднения РСФСР и создания на её месте нескольких национальных республик, включая Русскую, что он считал категорически неприемлемым.

Таким образом, вопрос о Русской республике был поставлен Сталиным в теоретической плоскости только для того, чтобы на его примере обосновать необходимость сохранения как РСФСР, так и Закавказской федерации в новом Союзе. Сама же возможность создания Русской республики наравне с другими национальными республиками на месте бывшей Российской империи отвергалась интернационалистской идеологией коммунистической партии. На XII съезде РКП (б) в апреле 1923 г., где остро дебатировался национальный вопрос и принципы организации Союза, все выступавшие партийные лидеры резко нападали на «великорусский шовинизм», считая борьбу с ним до полного искоренения главной целью строящегося Союза. [С-BLOCK]

Наиболее полно эту генеральную линию партии выразил Н. И. Бухарин в таких словах: «Нельзя даже подходить здесь с точки зрения равенства наций, и т. Ленин неоднократно это доказывал. Наоборот, мы должны сказать, что мы [русские — Я. Б.] в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез националистическим стремлениям и поставить себя в неравное положение в смысле ещё больших уступок национальным течениям. Только при такой политике, …когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций».

В данном случае Н. И. Бухарин всего лишь пересказал тезис В. И. Ленина из его записки «К вопросу о национальностях или об „автономизации“», написанной 31 декабря 1922 года: «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой „великой“ нации… должен состоять не только в соблюдении формального равенства, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». Казалось бы, Октябрьская революция ликвидировала эксплуататорские классы, но нет: по мнению руководства коммунистов , русский рабочий и крестьянин каким-то образом эксплуатировал нерусских рабочих и крестьян и поэтому не должен был иметь в СССР той полноты прав, какая полагалась всем остальным… Как определённо высказался А. И. Микоян, предвосхищая политику раскулачивания: «Великорусский шовинизм будет, пока будет крестьянство». [С-BLOCK]