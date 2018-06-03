Какой народ стал называться чеченцами

Сами чеченцы называют себя Нохчи. Некоторые переводят это, как народ Ноя.

Как родилось слово «чеченец»?

Ингушетии и Представители этого народа проживают не только на территории Чечни , но и в некоторых районах Дагестана Грузии . Всего в мире насчитывается более полутора миллионов чеченцев.

Наименование «чеченец» появилось еще задолго до революции. Но в дореволюционную эпоху и в первые десятилетия советской власти чеченцами часто называли и некоторые другие малые кавказские народы — например, ингушей, бацбийцев, грузинских кистин. Есть мнение, что это в сущности один и тот же народ, отдельные группы которого в силу исторических обстоятельств оказались изолированы друг от друга.

Версий происхождения слова «чеченец» несколько. Согласно одной из них, оно является русской транслитерацией слова «шашан», которым обозначали этот народ соседи-кабардинц

ы. Впервые же он упоминается как «народ сасан» в персидской летописи XIII—XIV веков под авторством Рашида-ад-Дина, где речь идет о войне с татаро-монголами

По другой версии, это обозначение происходит от названия селения Большой Чечень, где в конце XVII века русские впервые столкнулись с чеченцами. Что же касается названия селения, то оно восходит к XIII веку, когда здесь находилась ставка монгольского хана Сечена.

Начиная с XVIII века этноним «чеченцы» появился в официальных источниках на русском и грузинском, а впоследствии его позаимствовали и другие народы. В состав России Чечня вошла 21 января 1781 года.

Между тем, ряд исследователей, в частности, А. Вагапов, полагают, что данный этноним использовался соседями чеченцев задолго до появления русских на Кавказе.

Откуда пошел чеченский народ?

Ранний этап истории формирования чеченского народа остается сокрыт от нас мраком истории. Возможно, предки вайнахов (так именуют носителей нахских языков, например, чеченцев и ингушей) мигрировали из Закавказья на север Кавказа, но это лишь гипотеза.

Вот какую версию выдвигает доктор исторических наук Георгий Анчабадзе:

«Чеченцы — древнейший коренной народ Кавказа, их правитель носил имя «Кавказ», от которого и произошло название местности. В грузинской историографическ

ой традиции также считается, что Кавказ и его брат Лек, предок дагестанцев, заселили безлюдные на тот момент территории Северного Кавказа от гор до устья реки Волги».

Есть и альтернативные версии. Одна из них гласит, что вайнахи — потомки ушедших на север хурритских племен, заселивших Грузию и Северный Кавказ. Подтверждением этому является сходство языков и культуры.

Не исключено также, что предками вайнахов являлись тигриды — народ, обитавший в Месопотамии (в районе реки Тигр). Если верить старинным чеченским хроникам — тептарам, точка исхода вайнахских племен находилась в Шемааре (Шемаре), откуда они расселились на Север и Северо-Восток Грузии и на Северный Кавказ. Но, скорее всего, это относится лишь к части тухкумов (чеченских сообществ), так как есть свидетельства о расселении по другим маршрутам.

Большинство современных кавказоведов склоняются к тому, что чеченская нация сформировалась в XVI—XVIII веках в результате объединения вайнахских народов, осваивающих предгорья Кавказа. Важнейшим объединяющим фактором для них стала исламизация, происходившая параллельно с заселением кавказских земель. Так или иначе, нельзя отрицать, что ядром чеченского этноса являются восточные вайнахские этногруппы.

От Каспия до Западной Европы

Чеченцы не всегда жили на одном месте. Так, самые ранние их племена обитали в местности, простиравшейся от гор неподалеку от Эндери до самого Каспийского моря. Но, поскольку они часто воровали у гребенских и донских казаков скот и лошадей, в 1718 году те напали на них, многих порубили, а остальных отогнали подальше.

Сирии и Иордании. После окончания кавказской войны в 1865 году около 5 000 чеченских семей переселились на территорию Османской империи. Их стали называть мухаджирами. Сегодня их потомки представляют основную часть чеченских диаспор Турции

Казахстане. В феврале 1944 года более полумиллиона чеченцев были депортированы по приказу Сталина в районы Средней Азии. 9 января 1957 года они получили разрешение вернуться на прежнее место жительства, но некоторое количество переселенцев так и остались на новой родине — в Киргизии

Первая и вторая чеченские войны привели к тому, что значительное количество чеченцев переселились в страны Западной Европы, Турцию и арабские страны. Увеличилась чеченская диаспора и в России.