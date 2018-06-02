Движение перекроют на участках четырех улиц в центре Москвы 3 июня из-за религиозного мероприятия

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия 3 июня будут введены: полное перекрытие с 11:30 до 12:00 на участке ул. Малая Грузинская от ул. Климашкина до Расторгуевского пер. ; с 12:00 до 12:30 на Расторгуевском пер. от ул. Малая Грузинская до ул. Пресненский Вал; с 13:00 до 13:30 на ул. Климашкина от ул. Пресненский Вал до ул. Малая Грузинская. Кроме того, с 12:30 до 13:00 на ул. Пресненский Вал от Расторгуевского пер. до ул. Климашкина будет действовать полное перекрытие в сторону ул. Климашкина», — говорится в сообщении.