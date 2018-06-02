Азербайджан упростит пересечение границы с РФ

Азербайджан облегчает пересечение границы с Россией на автомобиле

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджано-российской границы пассажирами и автотранспортом.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя ГТК Сафара Мехтиева.