Азербайджан упростит пересечение границы с РФ

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджано-российской границы пассажирами и автотранспортом.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя ГТК Сафара Мехтиева.
«Даны поручения и рекомендации по облегчению и ускорению процедуры пересечения госграницы пассажирами и транспортными средствами и по реконструкции ТПП «Самур» для организации более эффективного таможенного надзора», — говорится в сообщении ГТК.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.