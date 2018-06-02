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Азербайджан упростит пересечение границы с РФ
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Азербайджан облегчает пересечение границы с Россией на автомобиле 

RT на русском 2 часа назад
Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана распорядился облегчить и ускорить процедуру пересечения азербайджано-российской границы пассажирами и автотранспортом.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя ГТК Сафара Мехтиева.
«Даны поручения и рекомендации по облегчению и ускорению процедуры пересечения госграницы пассажирами и транспортными средствами и по реконструкции ТПП «Самур» для организации более эффективного таможенного надзора», — говорится в сообщении ГТК.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал открытие газопровода «Южный газовый коридор» в Азербайджане.
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