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Автомобилистам упростят пересечение азербайджано-российской границы
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Автомобилистам упростят пересечение азербайджано-российской границы 

Вести.Ru 40 минут назад
Пересечь границу России и Азербайджана на автомобиле станет проще. Распоряжение об облегчении и ускорении процедуры пересечения границы для автолюбителей отдал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства, в субботу Мехтиев побывал на таможенно-пропускном пункте «Самур» на границе. Он посмотрел, насколько быстро идет процесс досмотра пассажиров и транспортных средств.
Кроме того, глава ведомства поинтересовался ситуацией с поставками из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции и велел устранять проблемы, которые могут возникнуть у водителей, перевозящих такие грузы. Мехтиев также отдал распоряжение по реконструкции пропускного пункта «Самур».
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