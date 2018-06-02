Ещё
«Мужчину шрамы украшают»: Данила Козловский показал свое исцарапанное лицо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мужчину шрамы украшают»: Данила Козловский показал свое исцарапанное лицо 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Красавец-мужчина и весьма перспективный артист Данила Козловский взволновал поклонниц новым снимком в своем Инстаграм-аккаунте, на котором позирует в довольно неприглядном виде: с исцарапанным лицом и внушительным синяком под глазом.
Найдется немало женщин, готовых с нежностью и заботой залечивать раны такому мужчине, как Данила Козловский. Жаль только, что вакантное место спутницы жизни уже давно занято очаровательной актрисой и начинающим режиссером Ольгой Зуевой. Впрочем, как оказалось, девушка вовсе не против делить возлюбленного с другой особой женского пола по кличке Грузия.
Эта загадочная и очень эмоциональная дама настолько влюблена в кареглазого красавца Данилу, что порой просто не в состоянии справиться с нахлынувшими от радости при его появлении эмоциями. Именно последствия этого безграничного счастья Козловский и показал на днях поклонникам в своем микроблоге. «Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах плохой», — сдержанно подписал свое фото артист. Подписчицы Данилы довольно сдержанно, но с изрядной долей юмора посочувствовали его горю.
«Любовь — страшная сила!» «На лапакюр эту озорницу» «Эх, Груша… Знала бы ты, что это лицо считалось красивейшим в российском кинематографе» «Такое лицо и лапами! Пошла пить валидол!» «Мужчину шрамы украшают» Напомним, что Грузия или Груша, как ее ласково зовут знаменитые хозяева — это домашний питомец Данилы и Ольги. Артисты нашли собаку еще щенком, когда ехали отдыхать в Грузию. Не сумев оставить несчастную дворняжку и дальше скитаться по полям у обочин, Козловский забрал ее с собой. С тех пор Данила хоть и простился с мечтой о лабрадоре, но приобрел верного друга, готового на все ради своего хозяина.
Eva.ru: последние новости
«Какой он мудрый»: Дмитрий Шепелев рассказал, чему его учит сын «Некуда спешить?»: 60-летняя Шэрон Стоун отменила свадьбу с молодым бойфрендом «Для тех, кто переживает, что я стала необъятной»: Глафира Тарханова работает над фигурой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик186
НАТО отрекся от Израиля398
Миру грозит новая военная операция480
Травля из-за разрыва15
Проглотивших гидрогелевые шарики детей увезли на скорой19
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение