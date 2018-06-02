«Мужчину шрамы украшают»: Данила Козловский показал свое исцарапанное лицо

Красавец-мужчина и весьма перспективный артист Данила Козловский взволновал поклонниц новым снимком в своем Инстаграм-аккаунте, на котором позирует в довольно неприглядном виде: с исцарапанным лицом и внушительным синяком под глазом.

Найдется немало женщин, готовых с нежностью и заботой залечивать раны такому мужчине, как Данила Козловский. Жаль только, что вакантное место спутницы жизни уже давно занято очаровательной актрисой и начинающим режиссером Ольгой Зуевой . Впрочем, как оказалось, девушка вовсе не против делить возлюбленного с другой особой женского пола по кличке Грузия

Эта загадочная и очень эмоциональная дама настолько влюблена в кареглазого красавца Данилу, что порой просто не в состоянии справиться с нахлынувшими от радости при его появлении эмоциями. Именно последствия этого безграничного счастья Козловский и показал на днях поклонникам в своем микроблоге. «Когда тебя очень рады видеть, но при этом педикюр на лапах плохой», — сдержанно подписал свое фото артист. Подписчицы Данилы довольно сдержанно, но с изрядной долей юмора посочувствовали его горю.

«Любовь — страшная сила!» «На лапакюр эту озорницу» «Эх, Груша… Знала бы ты, что это лицо считалось красивейшим в российском кинематографе» «Такое лицо и лапами! Пошла пить валидол!» «Мужчину шрамы украшают» Напомним, что Грузия или Груша, как ее ласково зовут знаменитые хозяева — это домашний питомец Данилы и Ольги. Артисты нашли собаку еще щенком, когда ехали отдыхать в Грузию. Не сумев оставить несчастную дворняжку и дальше скитаться по полям у обочин, Козловский забрал ее с собой. С тех пор Данила хоть и простился с мечтой о лабрадоре, но приобрел верного друга, готового на все ради своего хозяина.