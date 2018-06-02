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В Грузии в каменно-угольном карьере погибли двое рабочих
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В Грузии в каменно-угольном карьере погибли двое рабочих 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Тбилиси, 2 июня /Синьхуа/ — Двое рабочих погибли сегодня в каменно-угольном карьере в Ткибули /Западная Грузия/, сообщила сегодня администрация МВД Грузии.
Карьер арендован индивидуальным предпринимателем. В шахте открытого типа рабочие добывали рудные ископаемые.
Тела погибших доставлены в прозектуру, где проводится экспертиза.
По факту гибели рабочих МВД начало расследование.
Согласно официальным данным, с начала 2017 года от производственных травм в Грузии погибли 36 человек, телесные повреждения получили 53 человека. —0—
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