В Грузии в каменно-угольном карьере погибли двое рабочих 

Тбилиси, 2 июня /Синьхуа/ — Двое рабочих погибли сегодня в каменно-угольном карьере в Ткибули /Западная Грузия/, сообщила сегодня администрация МВД Грузии.
Карьер арендован индивидуальным предпринимателем. В шахте открытого типа рабочие добывали рудные ископаемые.
Тела погибших доставлены в прозектуру, где проводится экспертиза.
По факту гибели рабочих МВД начало расследование.
Согласно официальным данным, с начала 2017 года от производственных травм в Грузии погибли 36 человек, телесные повреждения получили 53 человека. —0—