В Грузии в каменно-угольном карьере погибли двое рабочих

Грузии. Тбилиси , 2 июня / Синьхуа / — Двое рабочих погибли сегодня в каменно-угольном карьере в Ткибули /Западная Грузия/, сообщила сегодня администрация МВД

Карьер арендован индивидуальным предпринимателем. В шахте открытого типа рабочие добывали рудные ископаемые.

Тела погибших доставлены в прозектуру, где проводится экспертиза.

По факту гибели рабочих МВД начало расследование.

Согласно официальным данным, с начала 2017 года от производственных травм в Грузии погибли 36 человек, телесные повреждения получили 53 человека. —0—