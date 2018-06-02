Общество против системы: акция на Руставели 

Акция протеста представителей общественности на проспекте Руставели у здания парламента Грузии проходит под главным лозунгом «Система должна быть разрушена!». Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с акции, которая длится уже несколько дней
Массовые акции протеста представителей общественности в Тбилиси начались в четверг после оглашения решения городского суда. В частности, суд постановил, что ни один из двух задержанных в декабре прошлого года за убийство двух 16-летних школьников не убивал одного из погибших — Давида Саралидзе. Отец убитого Заза Саралидзе и его сторонники обвиняют прокуратуру и власти в целом в укрывательстве остальных виновных. Участники акции несколько дней митингуют у парламента и требуют отставки правительства.