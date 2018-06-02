Грузинский Рустави затопило из-за сильных дождей

Крупный город в Грузии затопило из-за сильных дождей

Дождь затопил центральные улицы, первые этажи и подвалы, несколько автомобилей застряли на дорогах из-за мощного потока воды.

"В Рустави были мобилизованы дополнительные силы из Тбилиси, чтобы максимально в короткие сроки завершить работы по откачке воды, которая затопила улицы города. На месте также работают 80 пожарных-спасателей и подключена спасательная техника", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, очистительные работы ведутся уже несколько часов.

Также сообщается, что в результате проливного дождя на склоне горы в Рустави произошел камнепад. Водосточные каналы оказались частично перекрыты, что и стало причиной наводнения.