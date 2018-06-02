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Грузинский Рустави затопило из-за сильных дождей
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Крупный город в Грузии затопило из-за сильных дождей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из крупнейших грузинских городов Рустави оказался затоплен из-за сильного дождя, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
Дождь затопил центральные улицы, первые этажи и подвалы, несколько автомобилей застряли на дорогах из-за мощного потока воды.
"В Рустави были мобилизованы дополнительные силы из Тбилиси, чтобы максимально в короткие сроки завершить работы по откачке воды, которая затопила улицы города. На месте также работают 80 пожарных-спасателей и подключена спасательная техника", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, очистительные работы ведутся уже несколько часов.
Также сообщается, что в результате проливного дождя на склоне горы в Рустави произошел камнепад. Водосточные каналы оказались частично перекрыты, что и стало причиной наводнения.
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