На нашей волне: радио «МИР» начало круглосуточное вещание в Ереване

Ереване с 1 июня начало круглосуточное вещание радио «МИР», сообщает «МИР 24».

«Звучит красивая современная популярная музыка, много познавательных и тематических программ. Это единственное радио, которое транслирует программы из стран Содружества. Это радио объединяет страны СНГ», — говорит водитель Анна Арутюнян

Радиостанция работает на частоте 93,7 FM. Пока филиал международной телерадиокомпании «МИР» Армении будет ретранслировать московский эфир. Однако со временем на волнах радио «МИР» в Ереване появятся оригинальные программы.

Официальное открытие радио «МИР» в Армении запланировано на 1 сентября.

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