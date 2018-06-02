На нашей волне: радио «МИР» начало круглосуточное вещание в Ереване 

В Ереване с 1 июня начало круглосуточное вещание радио «МИР», сообщает «МИР 24».
«Звучит красивая современная популярная музыка, много познавательных и тематических программ. Это единственное радио, которое транслирует программы из стран Содружества. Это радио объединяет страны СНГ», — говорит водитель Анна Арутюнян.
Радиостанция работает на частоте 93,7 FM. Пока филиал международной телерадиокомпании «МИР» в Армении будет ретранслировать московский эфир. Однако со временем на волнах радио «МИР» в Ереване появятся оригинальные программы.
Официальное открытие радио «МИР» в Армении запланировано на 1 сентября.
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