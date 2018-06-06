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В Грузии утвердили следственную комиссию по делу об убийстве подростков
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В Грузии утвердили следственную комиссию по делу об убийстве подростков 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 6 июн — РИА Новости. Временная следственная комиссия по изучению дела об убийстве подростков в декабре прошлого года, из-за которого в Тбилиси прошли масштабные акции, утверждена парламентом, сообщает грузинский Первый канал.
В центре Тбилиси с 31 мая проходят митинги. Их организатором является Георгий Саралидзе. Он требует провести объективное расследование по делу гибели своего сына, который был убит в ходе зимой 2017 года. Он также призывал правительство уйти в отставку.
"В поддержку утверждения комиссии выступили 95 депутатов. Так же 91 голосами утвержден председатель комиссии — им стал оппозиционный депутат Серги Капанадзе", — сообщает ТВ.
Решение о создании временной комиссии было принято премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
В состав комиссии входят восемь представителей фракций правящей партии «Грузинская мечта», 6 представителей фракции партии «Европейская Грузия — движение за свободу», по одному представителю фракций «Единое национальное движение» и «Альянс патриотов Грузии» и один депутат вне фракций. Таким образом, большинство комиссии состоит из оппозиционеров.
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