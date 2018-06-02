Отец второго убитого в Тбилиси в 2017 году подростка заявил, что не желает революции

ТБИЛИСИ , 2 июня. / ТАСС /. Давид Дадунашвили — отец второго убитого в Тбилиси 1 декабря 2017 года подростка — в ночь на субботу пришел на акцию протеста и заявил, что «не является сторонником революции и не желает этого». Это выступление в прямом эфире транслировали все местные телекомпании. Дадунашвили выразил поддержку инициатору акции Зазе Саралидзе, но в то же время призвал его «довериться следствию и подождать его результатов».

"Заза, я рядом с тобой, правительство рядом с тобой. Нужно вместе расследовать убийство наших сыновей, дать шанс. Я живу в этой стране и по этим законам, революция меня не устраивает. Я хочу, чтобы убийца моего сына был наказан", — сказал Дадунашвили.

Он заявил, что «тоже не до конца доволен расследованием убийства своего сына, но доверяет начавшемуся в МВД расследованию и ждет от него ответов на все вопросы».

Убийство школьников

Сын Давида Дадунашвили — Леван был убит вместе с сыном Зазы Саралидзе Давидом 1 декабря 2017 года в Тбилиси во время разборки между школьниками. Леван своим телом закрыл Давида, когда ему наносили удары ножом. Дадунашвили от полученных ран скончался по пути в больницу, а Давид — через день в реанимации.

По данным следствия, в день трагедии «на разборку» собрались около 15 подростков. Словесная перепалка между ними переросла в физическую расправу, в ходе которой были ранены, а в последствии скончались Саралидзе и Дадунашвили.

Через несколько дней были задержаны двое участников трагедии и им были предъявлены обвинения в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Акция протеста

Заза Саралидзе считает, что реальные убийцы его сына не пойманы, и что их покрывает главпрокуратура. В четверг он инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе , который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. После этого акция протеста переместились от здания главпрокуратуры на проспект Руставели и ее участники выдвинули новое требование об отставке правительства.