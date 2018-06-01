Кабмин Армении включил развитие отношений с Россией в свою программу

Программа кабинета Никола Пашиняна будет представлена на внеочередном заседании парламента 7 июня.

"Во внешнеполитической сфере правительство приложит усилия… для развития стратегических, союзнических отношений с РФ, считая эту цель одной из главных приоритетов. Армяно-российские отношения должны основываться на дружбе, равноправии, готовности совместно решать вопросы", — говорится в документе.

Отмечается, что правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией в качестве важного элемента системы обеспечения безопасности Армении. Членство страны в ЕАЭС и ОДКБ, согласно документу, должно быть более эффективным.