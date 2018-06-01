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Кабмин Армении включил развитие отношений с Россией в свою программу
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Кабмин Армении включил развитие отношений с Россией в свою программу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Новое правительство Армении включило в свою программу, обнародованную на сайте кабмина, пункт, касающийся необходимости развития стратегических и союзнических отношений с Россией.
Программа кабинета Никола Пашиняна будет представлена на внеочередном заседании парламента 7 июня.
"Во внешнеполитической сфере правительство приложит усилия… для развития стратегических, союзнических отношений с РФ, считая эту цель одной из главных приоритетов. Армяно-российские отношения должны основываться на дружбе, равноправии, готовности совместно решать вопросы", — говорится в документе.
Отмечается, что правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией в качестве важного элемента системы обеспечения безопасности Армении. Членство страны в ЕАЭС и ОДКБ, согласно документу, должно быть более эффективным.
Кроме того, правительство обещает дать импульс дружественному партнерству с США, работать над реализацией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и либерализацией визового режима с государствами Евросоюза. А с Ираном и Грузией будут выстраиваться присущие соседним странам особые отношения, максимально свободные от геополитических влияний.
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