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В Грузии патриархия призвала власти и митингующих к миру
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В Грузии патриархия призвала власти и митингующих к миру 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости. Патриархия Грузии призвала к миру власти и участников митинга с требованием расследовать гибель подростка, говорится в сообщении на сайте Грузинской православной церкви.
У здания главной прокуратуры Грузии ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.
"Церковь объединяет людей и, естественно, мы призываем всех к миру. Мы не можем поддержать развитие неконтролируемых процессов, тем более что делаются ответные шаги. Однако руководство страны обязательно должно учесть ту реальность, что народу требуется больше поддержки как в урегулировании социальных проблем, так в первую очередь в исполнении правосудия и это не касается лишь дела Саралидзе. В этом направлении наиважнейшим является проведение эффективных мероприятий, чтобы общество избавилось от давно возникшего чувства незащищенности и несправедливости", — говорится в заявлении патриархии, опубликованном в пятницу на сайте.
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