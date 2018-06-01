В Грузии патриархия призвала власти и митингующих к миру

У здания главной прокуратуры Грузии ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе . Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.

"Церковь объединяет людей и, естественно, мы призываем всех к миру. Мы не можем поддержать развитие неконтролируемых процессов, тем более что делаются ответные шаги. Однако руководство страны обязательно должно учесть ту реальность, что народу требуется больше поддержки как в урегулировании социальных проблем, так в первую очередь в исполнении правосудия и это не касается лишь дела Саралидзе. В этом направлении наиважнейшим является проведение эффективных мероприятий, чтобы общество избавилось от давно возникшего чувства незащищенности и несправедливости", — говорится в заявлении патриархии, опубликованном в пятницу на сайте.