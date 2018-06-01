Socar и Statoil подписали соглашения под двум проектам в азербайджанском секторе Каспия

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar и Statoil Azerbaijan (входит в Equinor) подписали контракт по оценке рисков (RSA) по разработке месторождения Карабах и соглашение о разделе продукции по структурам Ашрафи, Дан-Улдузу и Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Equinor.

Для реализации Statoil Azerbaijan и Socar сформируют паритетные совместные предприятия.

Окончательное инвестиционное решение по проектам будет принято после оценочных и инженерных работ, поясняет компания.