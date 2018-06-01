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Socar и Statoil подписали соглашения под двум проектам в азербайджанском секторе Каспия
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Socar и Statoil подписали соглашения под двум проектам в азербайджанском секторе Каспия 

Rambler News Service 13 минут назад
Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar и Statoil Azerbaijan (входит в Equinor) подписали контракт по оценке рисков (RSA) по разработке месторождения Карабах и соглашение о разделе продукции по структурам Ашрафи, Дан-Улдузу и Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Equinor.
Для реализации Statoil Azerbaijan и Socar сформируют паритетные совместные предприятия.
Окончательное инвестиционное решение по проектам будет принято после оценочных и инженерных работ, поясняет компания.
Месторождение Карабах расположено в 120 км к востоку от Баку. Структуры Ашрафи, Дан-Улдузу и Айпара расположены примерно в 100-110 км к северо-востоку от Баку.
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