Socar и Statoil подписали соглашения под двум проектам в азербайджанском секторе Каспия 

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar и Statoil Azerbaijan (входит в Equinor) подписали контракт по оценке рисков (RSA) по разработке месторождения Карабах и соглашение о разделе продукции по структурам Ашрафи, Дан-Улдузу и Айпара в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает Equinor.
Для реализации Statoil Azerbaijan и Socar сформируют паритетные совместные предприятия.
Окончательное инвестиционное решение по проектам будет принято после оценочных и инженерных работ, поясняет компания.
Месторождение Карабах расположено в 120 км к востоку от Баку. Структуры Ашрафи, Дан-Улдузу и Айпара расположены примерно в 100-110 км к северо-востоку от Баку.