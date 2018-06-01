СМИ сообщили о задержании в Тбилиси активистов «Грузинского марша»

ТБИЛИСИ , 1 июн — РИА Новости . Двенадцать участников движения «Грузинский марш» задержаны в ходе акции в центре Тбилиси, они собрались чтобы присоединиться к митингу, проходящему возле здания парламента, передает в четверг телекомпания «Рустави 2»

Члены «Грузинского марша» собрались у здания Тбилисского концертного зала, который расположен на проспекте Руставели, недалеко от парламента Грузии . Однако полиция ограничила их передвижение и не дает им присоединиться к масштабному митингу, сообщили в эфире телеканала.

В это время митинг у парламента продолжается, к нему присоединяются люди из разных регионов страны. Протестующие во время выступления заявляют, что по их информации, полиция блокирует на центральной трассе автомобили, которые направляются в Тбилиси для участия в митинге.