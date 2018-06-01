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СМИ сообщили о задержании в Тбилиси активистов «Грузинского марша»
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СМИ сообщили о задержании в Тбилиси активистов «Грузинского марша» 

РИА Новости 40 минут назад
ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости. Двенадцать участников движения «Грузинский марш» задержаны в ходе акции в центре Тбилиси, они собрались чтобы присоединиться к митингу, проходящему возле здания парламента, передает в четверг телекомпания «Рустави 2»
Члены «Грузинского марша» собрались у здания Тбилисского концертного зала, который расположен на проспекте Руставели, недалеко от парламента Грузии. Однако полиция ограничила их передвижение и не дает им присоединиться к масштабному митингу, сообщили в эфире телеканала.
В это время митинг у парламента продолжается, к нему присоединяются люди из разных регионов страны. Протестующие во время выступления заявляют, что по их информации, полиция блокирует на центральной трассе автомобили, которые направляются в Тбилиси для участия в митинге.
У здания главной прокуратуры Грузии ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.
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