Еврокомиссар: разрешение карабахского конфликта без участия России невозможно 

БАКУ, 1 июня. /ТАСС/. Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер убежден, что без России карабахский конфликт не решить. Об этом он заявил в пятницу, выступая с лекцией в Университете АДА (Азербайджанская дипломатическая академия).
"Евросоюз не вовлечен напрямую в разрешение [карабахского] конфликта. Однако мы анализируем процессы. Без России разрешение конфликта невозможно", — сказал Эттингер.
По словам Эттингера, он не может сказать, что у ЕС хорошие отношения с Россией. «Там есть такие вопросы, как Крым, санкции. Считаю, что Россия должна вернуться в конструктивное русло. Это сыграет важную роль во всех процессах», — отметил он.