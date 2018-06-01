Ещё
В Тбилиси проходят образовательные тренинги для русскоязычных журналистов
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Тбилиси проходят образовательные тренинги для русскоязычных журналистов
Sputnik Грузия
1 час назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Руководитель учебных программ
МИА «Россия Сегодня»
Олег Щедров рассказал о главных целях проекта
Sputnik
PRO. Смотрите на видео Sputnik
Грузия
, о чем рассказал эксперт в области медиа
Sputnik Грузия: последние новости
Тысячи людей блокировали центр Тбилиси: фото акции у парламента
"Не убивай меня": тысячи людей протестовали в Тбилиси против насилия
Тысячи людей на Руставели: в Тбилиси отметили День независимости Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
202
Взрыв на детском мероприятии попал на видео
23
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
197
У россиян отбирают сберкнижки
32
На Крымском мосту произошло первое ЧП
173
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика
Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество
Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия
Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
00:41
У россиян отбирают сберкнижки
Личный счет
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение