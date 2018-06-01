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В Тбилиси проходят образовательные тренинги для русскоязычных журналистов
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В Тбилиси проходят образовательные тренинги для русскоязычных журналистов 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
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