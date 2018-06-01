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Материнство и детство в Азербайджане
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Материнство и детство в Азербайджане 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Каждую минуту в Азербайджане появляется 16 малышей. Только за последний год — естественный прирост населения составил почти 150 тысяч человек. Еще в 2006 году в стране была принята специальная государственная программа защиты материнства и детства. Благодаря ей качество медицины улучшилось и врачи научились выхаживать тех, кому раньше помочь было невозможно. Как развивалась перинатальная медицина в Азербайджане и какие плоды дают инновационные технологии в уходе за малышами? Узнаете прямо сейчас!
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