Политолог выразил уверенность в том, что премьер Грузии останется на посту

«Такой опасности на данный момент нет, чтобы премьер ушел. Ситуация радикально отличатся от той, которая была в Армении . Там Серж Саргсян и его клан имели высшую власть в течение многих лет. Все знали, что это крайне коррумпированный клан», — сказал политолог.

Мамрадзе объяснил, что ни кабмин, ни грузинский премьер никакого отношения к коррупции не имеют. По мнению политолога, Квирикашвили технократ и никакого клана за ним не стоит.

«Он из тех, кто вовсе не стремится быть премьером. И сейчас для него это большой труд. Быть в политике — это стоять у очень горячей «плиты»», — подчеркнул Мамрадзе.

По словам политолога, протестные акции в Грузии только в интересах сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили

«Нацисты саакашвилевские сейчас ведут все эти митинги. «Замечательно» видеть в числе митингующих и те «зондер-бригады Саакашивили», которые до смерти избивали людей еще несколько лет назад», — напомнил эксперт.

В заключение Мамрадзе предположил, что «саакашвилевские зондеры и нацисты» не добьются смены правительства и реального политического кризиса в Грузии.