Политолог выразил уверенность в том, что премьер Грузии останется на посту 

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что премьер‐министр Грузии Георгий Квирикашвили на фоне протестных акций не повторит армянский сценарий. Об этом сообщило ИА НСН.
«Такой опасности на данный момент нет, чтобы премьер ушел. Ситуация радикально отличатся от той, которая была в Армении. Там Серж Саргсян и его клан имели высшую власть в течение многих лет. Все знали, что это крайне коррумпированный клан», — сказал политолог.
Мамрадзе объяснил, что ни кабмин, ни грузинский премьер никакого отношения к коррупции не имеют. По мнению политолога, Квирикашвили технократ и никакого клана за ним не стоит.
«Он из тех, кто вовсе не стремится быть премьером. И сейчас для него это большой труд. Быть в политике — это стоять у очень горячей «плиты»», — подчеркнул Мамрадзе.
По словам политолога, протестные акции в Грузии только в интересах сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
«Нацисты саакашвилевские сейчас ведут все эти митинги. «Замечательно» видеть в числе митингующих и те «зондер-бригады Саакашивили», которые до смерти избивали людей еще несколько лет назад», — напомнил эксперт.
В заключение Мамрадзе предположил, что «саакашвилевские зондеры и нацисты» не добьются смены правительства и реального политического кризиса в Грузии.
31 мая Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе объявил об отставке. Его уход связан с делом об убийстве двух подростков в Тбилиси в декабре прошлого года.