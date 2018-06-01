Паника в Армении: Азербайджанская армия заняла стратегические высоты

Выдвижение позиций азербайджанской армии в Нахичевани на границе с Арменией , в результате чего были заняты некоторые стратегические высоты, вызвало серьезную обеспокоенность в Армении.

Так, войска специального назначения отдельной общевойсковой армии в Нахчивани продвинулись вдоль нейтральной зоны и освободили новые высоты, включая высоту Гызылгая в Шарурском районе.

В результате этого было выведено из-под вражеского обстрела село Гуннут, которое с 1992 года контролировала армянская армия. Кроме того, азербайджанская армия получила возможность контролировать дорогу Ереван — Горис — Лачин.

И хотя Министерство обороны Армении пытается успокоить население, заявляя, что «ничего серьезного не происходит», в армянском сегменте социальных сетей обсуждения этих событий не прекращаются. В армянских соцсетях распространяется информация и о том, что на северном участке азербайджано-армянской границы в направлении Тавушской области азербайджанская армия выдвинула свои позиции вперед.