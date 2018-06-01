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ЕК объявила о вступлении в силу соглашения о партнерстве с Арменией
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ЕК объявила о вступлении в силу соглашения о партнерстве с Арменией 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 1 июн — РИА Новости. Еврокомиссия объявила в пятницу о вступлении в силу на временной основе соглашения о расширенном партнерстве с Арменией, охватывающего сферы политического диалога, экономики и безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба ЕК.
"Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией, подписанное 24 ноября, с сегодняшнего дня применяется на временной основе. Соглашение охватывает политические, торговые и другие секторальные вопросы", — говорится в сообщении.
"Соглашение призвано принести ощутимую пользу гражданам Европейского союза и Армении. Это будет сделано, например, за счет укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, улучшения инвестиционного климата, стимулирования роста и создания рабочих мест. На сегодняшний день большая часть соглашения будет применяться на временной основе", — сообщила ЕК.
Предусматривается создать «рамки, которые позволят вести регулярный политический диалог, работать над вопросами, связанными с внутренними реформами, сотрудничать в таких областях как транспорт, энергетика, банковское дело и финансовые услуги».
Кроме того, некоторые части соглашения, связанные с торговлей, также будут применяться с сегодняшнего дня.
Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС. Соглашение полностью вступит в силу после завершения процесса ратификации государствами-членами и процедур в рамках ЕС.
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