Завершился весенний сезон городского фестиваля «Мой дом — Москва»

Днями армянской культуры завершился весенний сезон городского фестиваля «Мой дом — Москва », проходивший в Московском дворце пионеров.

В этот день москвичи продегустировали блюда национально армянской кухни, поучаствовали в мастер-классах детского клуба «Гранатовые зернышки», посмотрели выступления хоровой студии духовно-просветительского центра Армянской апостольской церкви.

В финале праздника был организован флешмоб — коллективный армянский танец «кочари». Танцевали более 700 человек. Таким образом, международный флешмоб Ari pari qochari (дословно «Иди танцуй кочари»), инициатором которого выступили армяне Франции , достиг своей цели — отметил 100-летие первой Республики Армении и 2800-летие Эребуни-Еревана.