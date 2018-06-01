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Завершился весенний сезон городского фестиваля «Мой дом — Москва»
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Завершился весенний сезон городского фестиваля «Мой дом — Москва» 

Вестник района Гагаринский 26 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Днями армянской культуры завершился весенний сезон городского фестиваля «Мой дом — Москва», проходивший в Московском дворце пионеров.
В этот день москвичи продегустировали блюда национально армянской кухни, поучаствовали в мастер-классах детского клуба «Гранатовые зернышки», посмотрели выступления хоровой студии духовно-просветительского центра Армянской апостольской церкви.
В финале праздника был организован флешмоб — коллективный армянский танец «кочари». Танцевали более 700 человек. Таким образом, международный флешмоб Ari pari qochari (дословно «Иди танцуй кочари»), инициатором которого выступили армяне Франции, достиг своей цели — отметил 100-летие первой Республики Армении и 2800-летие Эребуни-Еревана.
Левон Муканян, вице-президент Союза армян России, один из организаторов мероприятия, отметил, что главная цель фестиваля — приобщить жителей столицы к сохранению духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации, расширить условия для раскрытия творческих способностей обучающихся, укрепить межнациональное согласие в московском обществе, сформировать в детско-молодежной среде культуру межэтнического общения.
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