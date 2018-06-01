Выборы главы Хакасии и регионального парламента назначены на 9 сентября

МОСКВА , 1 июня. / ТАСС /. Депутаты Верховного Совета Хакасии назначили дату выборов главы республики и ее парламента на 9 сентября. Об этом в пятницу ТАСС сообщил депутат Верховного Совета региона Виктор Лебедев.

"Утвердили на 9 сентября", — сказал Лебедев о дате выборов.

Как сообщалось ранее, действующий глава Хакасии Виктор Зимин уже сделал заявление о намерении участвовать в выборах руководителя региона. Вместе с мэром Абакана Николаем Булакиным и спикером Верховного Совета Владимиром Штыгашевым они также планируют составить первую тройку на выборах в парламент Хакасии седьмого созыва.

Зимин возглавил республику в январе 2009 года. В сентябре 2013 года был переизбран, получив 63,76% голосов избирателей. В Верховный Совет региона предстоит избрать 50 депутатов по смешанной основе — 25 человек по одномандатным округам, 25 — по спискам политических партий. Выборы республиканского парламента предыдущего созыва прошли в сентябре 2013 года.