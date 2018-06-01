Ещё
Выборы главы Хакасии и регионального парламента назначены на 9 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путина спросили о пенсионном возрасте
Путина спросили о пенсионном возрасте

Выборы главы Хакасии и регионального парламента назначены на 9 сентября 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховного Совета Хакасии назначили дату выборов главы республики и ее парламента на 9 сентября. Об этом в пятницу ТАСС сообщил депутат Верховного Совета региона Виктор Лебедев.
"Утвердили на 9 сентября", — сказал Лебедев о дате выборов.
Как сообщалось ранее, действующий глава Хакасии Виктор Зимин уже сделал заявление о намерении участвовать в выборах руководителя региона. Вместе с мэром Абакана Николаем Булакиным и спикером Верховного Совета Владимиром Штыгашевым они также планируют составить первую тройку на выборах в парламент Хакасии седьмого созыва.
Зимин возглавил республику в январе 2009 года. В сентябре 2013 года был переизбран, получив 63,76% голосов избирателей. В Верховный Совет региона предстоит избрать 50 депутатов по смешанной основе — 25 человек по одномандатным округам, 25 — по спискам политических партий. Выборы республиканского парламента предыдущего созыва прошли в сентябре 2013 года.
ТАСС: последние новости
Премьер Грузии отказался уходить в отставку из-за протестов в Тбилиси В Астрахани открылся первый в России Азербайджанский деловой центр Минсельхоз России поставит в Абхазию 190 единиц сельхозтехники и оборудования
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Крымском мосту произошло первое ЧП156
Болгарию призвали отказаться от России104
Путина спросили о пенсионном возрасте155
Герой Афгана «воскрес» спустя десятилетия8
Деньги россиян под угрозой461
Видео
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
04:21
Болгарию призвали отказаться от России
В мире
01:39
В Раде признали позор украинских спецслужб
В мире
00:38
Темникова отреклась от сексуальности из-за комплексов
Шоу-бизнес Другое
01:00
Самойлова дала новый повод для критики
Шоу-бизнес
01:05
Кидман рассказала о потере детей от Круза
Шоу-бизнес
03:01
Синоптики рассказали о погоде 1 июня
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение