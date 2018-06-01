Узбекистан принимает участие в международной выставке Caspian Oil and Gas в Азербайджане

Ташкент, 1 июня / Синьхуа / — Узбекистан участвует в XXV международной выставке-конференции Caspian Oil and Gas в Баку , сообщило в четверг агентство Жахон.

По словам гендиректора компании «Азнефтемаш» Эльдара Агаева, участие в бакинском форуме является фактором дальнейшего плодотворного сотрудничества между двумя странами в продвижении взаимовыгодных связей в энергетическом секторе.