Узбекистан принимает участие в международной выставке Caspian Oil and Gas в Азербайджане 

Ташкент, 1 июня /Синьхуа/ — Узбекистан участвует в XXV международной выставке-конференции Caspian Oil and Gas в Баку, сообщило в четверг агентство Жахон.
По словам гендиректора компании «Азнефтемаш» Эльдара Агаева, участие в бакинском форуме является фактором дальнейшего плодотворного сотрудничества между двумя странами в продвижении взаимовыгодных связей в энергетическом секторе.
В мероприятии принимают участие 312 компаний из 38 стран. Организаторами форума являются правительство Азербайджана и Государственная нефтегазовая компания SOCAR. —0—