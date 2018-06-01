Алиев устроил торжественный прием послов по случаю Рамазана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев устроил торжественный прием по случаю священного месяца Рамазан. В резиденцию главы государства пригласили послов и руководителей дипмиссий мусульманских стран в республике, сообщает телеканал «МИР 24».

«У нашей страны очень тесные дружественные связи со странами, которые вы представляете. Наглядным доказательством этого являются мои визиты в ваши страны, визиты глав государств и правительств ваших стран в Азербайджан. Мы успешно сотрудничаем, поддерживаем друг друга в рамках международных организаций. В частности, хотел бы отметить наше сотрудничество в ООН . Очень успешна наша работа в рамках Организации исламского сотрудничества », — заявил Алиев.

Добавим, что встречи Ильхама Алиева с послами в дни Рамазана стали традицией. Они проходят каждый год.

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