Обстановка в столице Грузии накаляется 

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел на многотысячный митинг перед зданием парламента в Тбилиси, однако митингующие не дали ему возможности выступить. Под скандирование «Уходи!» и забрасывание различными предметами из толпы, после чего сотрудники охраны вывели его с территории.
Ранее участники митинга потребовали после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем. Шотадзе в четверг заявил об отставке.
Аация протеста произошла из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в массовой драке в Тбилиси, передает «Интерфакс».