Ещё
Обстановка в столице Грузии накаляется
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обстановка в столице Грузии накаляется 

Национальная Служба Новостей 45 минут назад
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили пришел на многотысячный митинг перед зданием парламента в Тбилиси, однако митингующие не дали ему возможности выступить. Под скандирование «Уходи!» и забрасывание различными предметами из толпы, после чего сотрудники охраны вывели его с территории.
Ранее участники митинга потребовали после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем. Шотадзе в четверг заявил об отставке.
Аация протеста произошла из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в массовой драке в Тбилиси, передает «Интерфакс».
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Грузии требуют отставки правительства Политолог: От массового обстрела яйцами Элтона Джона в Ереване спасло новое правительство Азербайджан отмечает 100-летие образования республики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС подготовил жесткий ответ США в торговой войне106
На Западе допустили вину Киева в крушении MH17645
С России сняли вину в уничтожении Boeing над Донбассом698
Михалков высказался о поразивших россиян доходах584
Нож в спину: Турция закроет американские базы100
Видео
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
01:03
США начинают торговую войну с Европой
Экономика
03:58
Лавров встретился с Ким Чен Ыном
Политика
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
01:00
Россиянам предрекли массовое банкротство
Личный счет Статьи
03:36
Назван возможный организатор покушения на Бабченко
Происшествия
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
07:10
Ставки по ипотеке стали еще ниже
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение