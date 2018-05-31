В список болельщиков, которых не пустят на ЧМ, попали четыре калининградца 

Четыре жителя Калининграда попали в список футбольных болельщиков, которым запрещено посещать матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Троим мужчинам на основании постановлений суда запрещён вход на официальные футбольные матчи до осени 2018 года, а одному — до января 2019 года. Всего в списке 451 имя — это граждане России, Белоруссии, Грузии, Азербайджана.
В октябре 2017 года сообщалось, что в список болельщиков, которым запретили вход на матчи ЧМ-2018, попала девушка.