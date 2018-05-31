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Грузия выразила благодарность Германии за оказанную политическую и практическую поддержку
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Грузия выразила благодарность Германии за оказанную политическую и практическую поддержку 

ИА Синьхуа 52 минуты назад
Тбилиси, 31 мая /Синьхуа/ — Визит начальника Генерального штаба ВС Германии подтверждает, насколько глубоки и перспективны отношения Грузии и Германии в оборонной сфере. Об этом заявил в четверг министр обороны Грузии Леван Изория после завершения встречи с генералом Эберхардом Цорном.
По словам Л. Изории, грузинская сторона выразила благодарность Германии за оказанную политическую и практическую поддержку. Грузинский министр вспомнил роль Германии в процессе институционального развития системы обороны Грузии и подчеркнул вклад германской стороны в данный процесс. «Главной темой обсуждения было сотрудничество Германии и Грузии в военной сфере, в том числе и совместное участие в международной миротворческой миссии в Афганистане, вопросы сотрудничества в сфере военного образования», — подчеркнул Л. Изория.
После встречи стороны направились в Крцаниси, где осмотрели совместный центр обучения и оценок НАТО и Грузии. Визит начальника Генерального штаба ВС Германии завершится 1 июня. —0—
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