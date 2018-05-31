В Астрахани открылся первый в России Азербайджанский деловой центр

АСТРАХАНЬ , 31 мая. / ТАСС /. Торжественная церемония открытия первого в России Азербайджанского делового центра состоялась в четверг в Астрахани. В многофункциональном пятиэтажном здании разместились выставочный зал, конференц-зал, офисные помещения и мини-отель.

"Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, поэтому не случайно, что Азербайджан открыл первое торговое представительство именно в России. В двухсторонней торговле наблюдается положительная тенденция. В 2017 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22% и достиг $2 млрд За четыре месяца этого года товарооборот увеличился уже на 30%", — сказал Мустафаев.

Он также заметил, что «общие инвестиции Азербайджана в Россию превышают $1 млрд, а инвестиции России в Азербайджан достигли $4 млрд». В свою очередь, губернатор Астраханской области Александр Жилкин обратил внимание на то, что в Баку идет строительство астраханского делового центра. Совместная работа двух объектов, по словам Жилкина, значительно расширит торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном, так как воспользоваться бизнес-площадками смогут бизнесмены из разных субъектов РФ.

Деловой центр Азербайджана построили за полтора года. Он располагается на улице Бакинская напротив средней школы номер 11 имени Гейдара Алиева, которую полностью реконструировали на средства азербайджанской стороны. Центр, общая площадь которого 5 тыс. кв. метров, строился на средства Фонда Гейдара Алиева, инвестиции в проект составили 208,6 млн рублей.

На первом этаже центра находится выставочный зал, где представлена продукция 35 лучших азербайджанских компаний. В частности, на специальных витринах представлены промтовары, стройматериалы и пищевая продукция — орехи, чай, а также бренды Азербайджана — сушеная хурма и гранатовое вино. На втором этаже расположены офисы азербайджанских компаний, конференц-зал для переговоров, на верхних этажах — гостиничные номера и ресторан.

О сотрудничестве

Фонд Гейдара Алиева и Астраханская область начали сотрудничать в 2009 году. За это время в Астрахани установили памятник лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, открыли сквер его имени, пешеходный мост «Дружбы России и Азербайджана», развлекательный городок «Мечта», детский сад.

В свою очередь, при поддержке Астраханской стороны в Азербайджане открыли парк Дружбы Баку и Астрахани. По итогам 2017 года по всем показателям внешней торговли области с Азербайджаном зафиксировали рост, внешнеторговый оборот составил более $16 млн — в 4,3 раза больше, чем в 2016 году.