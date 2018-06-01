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В Тбилиси началась акция протеста у здания парламента
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В Тбилиси началась акция протеста у здания парламента 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТБИЛИСИ, 1 июн — РИА Новости. Акция протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве подростков зимой прошлого года возобновилась в пятницу около здания парламента в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
На проспект Руставели постепенно стекаются участники акции, но пока митингующих не так много, движение транспорта не ограничено. Протестующие заявляют, что к вечеру ждут сторонников из региона. Порядок на месте акции обеспечивают сотрудники полиции.
У главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе. Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.
В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.
Позже премьер Георгий Квирикашвили прибыл на место акции, однако митингующие освистали его с криками «Уходи!» и не дали выступить. Через несколько минут глава правительства выступил на чрезвычайном брифинге, где анонсировал новое, прозрачное расследование дела о гибели подростков, которое будет руководить вице-премьер и глава МВД Георгий Гахария. Он также сообщил, что не намерен покидать должность, несмотря на требования участников многотысячной акции.
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