Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки правительства

ТБИЛИСИ , 31 мая. / ТАСС /. Участники массовой акции протеста, проходящей на протяжении почти всего четверга в Тбилиси, потребовали отставки правительства Грузии . Собравшиеся перед зданием парламента протестующие заявили, что не разойдутся до выполнения их требований и намерены разбить на проспекте Руставели палаточный город. Происходящие в центре Тбилиси события в прямом эфире транслируют все центральные телеканалы страны.

Стихийная акция началась в четверг днем перед зданием главной прокуратуры с требования отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе . Это условие протестующие поставили в связи с убийством двух подростков в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Как утверждают участники акции, это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой , которая покрывает некоторых фигурантов этого дела.

На фоне этой акции Шотадзе подал в отставку, но этот его шаг не удовлетворил протестующих, они прошли к зданию парламента, где выдвинули новые требования.