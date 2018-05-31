Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки правительства 

ТБИЛИСИ, 31 мая. /ТАСС/. Участники массовой акции протеста, проходящей на протяжении почти всего четверга в Тбилиси, потребовали отставки правительства Грузии. Собравшиеся перед зданием парламента протестующие заявили, что не разойдутся до выполнения их требований и намерены разбить на проспекте Руставели палаточный город. Происходящие в центре Тбилиси события в прямом эфире транслируют все центральные телеканалы страны.
Стихийная акция началась в четверг днем перед зданием главной прокуратуры с требования отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе. Это условие протестующие поставили в связи с убийством двух подростков в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Как утверждают участники акции, это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой, которая покрывает некоторых фигурантов этого дела.
На фоне этой акции Шотадзе подал в отставку, но этот его шаг не удовлетворил протестующих, они прошли к зданию парламента, где выдвинули новые требования.
Акция, организатором которой стал отец одного из убитых в декабре прошлого года подростка Заза Саралидзе, собрала на проспекте Руставели несколько тысяч человек, сообщает ТВ. К адвокатам и родственникам Зазы Саралидзе, оппозиционным политикам и деятелям культуры присоединились студенты, школьники, а также спортсмены — у парламента находятся члены спортивного клуба «Динамо», грузинские регбисты.