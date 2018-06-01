Премьер Грузии отказался уходить в отставку

Несмотря на многотысячную толпу протестующих у здания парламента, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался покидать свой пост.

Напомним, поводом для массового возмущения стало убийство двух подростков в декабре прошлого года. По словам родственников погибших, прокуратура покрывала фигурантов дела. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. После этого на улицы Тбилиси вышли манифестанты. Первым делом они направились к зданию прокуратуры.

Одно из требований протестующих было удовлетворено — в отставку ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе . А Квирикашвили заявил, что расследование дела будет курировать лично глава МВД под его контролем.

"Дело об убийстве двух подростков будет возвращено на расследование. Я буду подключен к каждому шагу и буду контролировать весь процесс", — подчеркнул премьер-министр.