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Премьер Грузии отказался уходить в отставку
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Премьер Грузии отказался уходить в отставку 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Несмотря на многотысячную толпу протестующих у здания парламента, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался покидать свой пост.
Напомним, поводом для массового возмущения стало убийство двух подростков в декабре прошлого года. По словам родственников погибших, прокуратура покрывала фигурантов дела. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение. После этого на улицы Тбилиси вышли манифестанты. Первым делом они направились к зданию прокуратуры.
Одно из требований протестующих было удовлетворено — в отставку ушел главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. А Квирикашвили заявил, что расследование дела будет курировать лично глава МВД под его контролем.
"Дело об убийстве двух подростков будет возвращено на расследование. Я буду подключен к каждому шагу и буду контролировать весь процесс", — подчеркнул премьер-министр.
Манифестанты также потребовали отставки правительства. «Мой пост не стоит мне горя ни одного человека. Как только я буду убежден, что моя отставка пойдет на пользу стране, хоть чуть-чуть улучшит или разрядит ситуацию, то я ни на одну секунду не задумаюсь над этим шагом. Сегодня не та ситуация», — цитирует Квирикашвили ТАСС.
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