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Премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих в Тбилиси
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Премьер Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих в Тбилиси 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Интернет
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что отказывается покидать свой пост по требованию участников протеста, которые митингуют в центре грузинской столицы. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Как только я буду убежден, что моя отставка принесет даже небольшую пользу стране, то я не буду сомневаться ни мгновения. Но сейчас нет такой ситуации, это не то время. Для меня важнее сохранить стабильность в стране и как можно скорее ответить на вопросы, которые ставит наше общество", — говорится в заявлении Квирикашвили.
Чиновник подчеркнул, что МВД Грузии снова начнет расследование дела об убийстве двух подростков, которое послужило причиной протестов в стране. Квирикашвили отметил, что он будет принимать участие в расследовании и лично проконтролирует его ход. Он также добавил, что родственники подростков получат всю информацию о продвижении расследования.
Ранее сообщалось, что участники протестов в Грузии потребовали отставки правительства.
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