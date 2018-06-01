К акции в центре Тбилиси присоединились студенты

ТБИЛИСИ , 1 июн — РИА Новости . Студенты тбилисских ВУЗов присоединились к акции протеста в связи с нашумевшим делом об убийстве подростков зимой прошлого года, которая проходит у здания парламента, прилегающий у нему проспект Руставели перекрыт, передает корреспондент РИА Новости.

Студенты заявляют, что не принадлежат ни к одной политической партии и пришли, чтобы поддержать отца убитого подростка и разделить его боль. «Мы все люди, надо поддерживать друг друга. Мы не хотим воспитывать детей в фальши, процессы должны быть прозрачны. Пора установить справедливость в стране!» — заявил один из студентов в ходе митинга.

Протестующих настолько много, что проспект Руставели, где расположено здание парламента, перекрыт.

На митинге присутствуют представители неправительственных организаций, оппозиционеры, общественные деятели. Родители погибших при разных обстоятельствах детей рассказывают у микрофона свои истории. Протестующие также напоминают правительству об уголовных делах, которые не были расследованы за последние годы. Вместе с этим разговоры идут о назначении нового главного прокурора, митингующие анонсируют начало консультаций и хотят самостоятельно представить парламенту новую кандидатуру.

У главной прокуратуры ранее прошел митинг, после которого в отставку ушел руководитель ведомства Ираклий Шотадзе . Инициатором акции протеста стал Заза Саралидзе — отец убитого зимой в центре Тбилиси в потасовке 16-летнего подростка. Он считает, что прокуратура проводит расследование этого дела необъективно и покрывает одного из участников инцидента, сына бывшего сотрудника ведомства. В четверг суд оправдал одного из обвиняемых, а второму смягчил обвинение.

В четверг митинги начались у грузинского парламента. Митингующие потребовали «наказать всех виновных в фальсификации результатов расследования» и призвали правительство уйти в отставку.