Минсельхоз России поставит в Абхазию 190 единиц сельхозтехники и оборудования

СУХУМ, 31 мая. / ТАСС /. Минсельхоз России поставит в Абхазию в качестве помощи республике не менее 190 единиц сельхозтехники и оборудования российского производства. Проект соглашения между министерствами сельского хозяйства России и Абхазии об оказании Российской Федерацией помощи Абхазии одобрили в четверг члены кабинета министров республики.

"В целях оказания Российской Федерацией помощи Республике Абхазия российская сторона осуществляет в 2018 году финансирование закупки и обеспечивает поставку в Абхазию не менее 190 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования российского производства исключительно для внутреннего использования в республике", — отмечается в проекте соглашения. Поставщиком техники и оборудования выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский сельскохозяйственный центр» (Россельхозцентр).

По словам министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарбы, документ будет подписан в ближайшее время, и в конце следующей недели техника уже поступит в республику.

Ранее с просьбой об оказании помощи сельхозтехникой к Российской Федерации обращалось руководство Абхазии.