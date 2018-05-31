Главе МЧС Южной Осетии присвоили звание генерал-майора

"В соответствии с п. 36 ст. 50 Конституции республики Южная Осетия постановляю присвоить очередное специальное звание «Генерал-майор внутренней службы» полковнику внутренней службы Тадтаеву Алану Сергеевичу", — говорится в тексте указа.