Главе МЧС Южной Осетии присвоили звание генерал-майора 

ЦХИНВАЛ, 31 мая — Sputnik. Глава республики Южная Осетия подписал указ присвоении министру по чрезвычайным ситуациям Алану Тадтаеву генеральского звания, сообщает пресс-служба МЧС РЮО. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте президента.
"В соответствии с п. 36 ст. 50 Конституции республики Южная Осетия постановляю присвоить очередное специальное звание «Генерал-майор внутренней службы» полковнику внутренней службы Тадтаеву Алану Сергеевичу", — говорится в тексте указа.
Тадтаев начал свою службу в рядах вооруженных сил СССР в 1988 году, после чего служил в миротворческих силах от Северной Осетии. С 1998 года проходил службу в МВД Южной Осетии, где с 2000 года занимал должность командира роты объединения «Охрана». С 2003 под 2008 год продолжил работу в миротворческих силах, после чего перешел в МЧС Южной Осетии. Тадтаев возглавил ведомство 25 мая 2017 года. С осени 2017 года также является председателем партии «Единая Осетия».