Забросавший Элтона Джона яйцами мужчина добровольно сдался полиции

Инцидент произошел 27 мая в Ереване

Мужчина, который забросал яйцами певца Элтона Джона , добровольно сдался сотрудникам армянской полиции.

— Личность мужчины, закидавшего яйцами Элтона Джона, была установлена. Благодаря разъяснительным работам он добровольно явился в полицию и дал объяснения. Готовятся материалы, — сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.

Подробности о мотивах хулигана пока неизвестны, передает РИА Новости

Напомним, что Элтон Джон прилетел в Ереван, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии.

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