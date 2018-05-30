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Забросавший Элтона Джона яйцами мужчина добровольно сдался полиции
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Забросавший Элтона Джона яйцами мужчина добровольно сдался полиции 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Инцидент произошел 27 мая в Ереване.
Мужчина, который забросал яйцами певца Элтона Джона, добровольно сдался сотрудникам армянской полиции.
— Личность мужчины, закидавшего яйцами Элтона Джона, была установлена. Благодаря разъяснительным работам он добровольно явился в полицию и дал объяснения. Готовятся материалы, — сообщил начальник отдела по связям с общественностью полиции Армении Эдгар Джаноян.
Подробности о мотивах хулигана пока неизвестны, передает РИА Новости.
Напомним, что Элтон Джон прилетел в Ереван, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии.
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