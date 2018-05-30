В Баку избили главу муниципалитета

Инцидент произошел прямо в кабинете главы муниципалитета поселка Баладжары днем 29 мая. Конфликт разгорелся из-за строительства на территории поселка. В муниципалитете утверждают, что двое местных жителей проводят работы незаконно. По этой причине их вызвали для беседы, которая переросла в драку. По факту хулиганства ведется расследование.

Как отмечает агентство Sputnik, в Бинагадинском районе из-за незаконно построенных домов периодически вспыхивают конфликты с участием сотрудников местных исполнительных властей и муниципалитетов.

Три года назад только на территории этого района насчитывалось десять тысяч домов, возведение которых признали незаконным. Бинагадинский район лидирует по числу жалоб и обращений, связанных с нелегальным строительством.

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