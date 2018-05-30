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Спецслужбы начали проверку армянской торговой сети «Ереван-сити»
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Спецслужбы начали проверку армянской торговой сети «Ереван-сити» 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 30 мая — РИА Новости. Проверки в сети супермаркетов «Ереван-сити», принадлежащей депутату армянского парламента и крупному предпринимателю Самвелу Алексаняну, проводят сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, сообщил в среду журналистам первый замглавы комитета по государственным доходам республики Рафик Машадян.
Ранее армянские СМИ сообщили, что в головной офис торговой сети и особняк предпринимателя явились люди в масках. По данным электронных изданий, там проводится обыск, изымаются документы и компьютеры. Ранее комитет по госдоходам официально заявил, что никакого отношения к этим действиям не имеет.
"Комитет по госдоходам не осуществляет контрольных функций в «Ереван-сити». По моей информации, там работает Служба национальной безопасности", — сказал Машадян.
Алексанян является одним из крупнейших импортеров продуктов питания и производителем алкогольной продукции. Он владеет сетью супермаркетов «Ереван-сити». Во вторник глава комитета по госдоходам Армении Давид Ананян заявил, что всем компаниям, в том числе супермаркетам «Ереван сити», дано время, чтобы вернуться в легальное поле.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее призвал недобросовестных предпринимателей вернуться в налоговое поле, не дожидаясь вмешательства Службы нацбезопасности.
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