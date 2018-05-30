Глава Минкавказа РФ: мы будем развивать отношения с Южной Осетией

"Нам важно взаимодействовать со странами-соседями Северо-Кавказского региона — это и Азербайджан , и Армения , и Грузия , потому что у нас нет дипломатических отношений, но у нас есть очень серьезные, глубокие, человеческие отношения. Мы будем развивать дальнейшие отношения с Абхазией Южной Осетией , которых мы признали", — сказал он.

Чеботарев добавил, что министерство продолжит усиливать взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией, так как Россия взяла на себя политическую ответственность за эти республики.

Министр отметил, что также планируется развитие отношений по оси Запад-Восток, в частности отношений с Китаем, чей проект «Один пояс, один путь» проходит по Северному Кавказу.

"Конечно, мы не должны упускать такие потенциальные экономические возможности, мы должны их развивать, и коммуникации эти мы уже выстраиваем", — сказал Чеботарев.

Также в намерениях Минкавказа, по информации Чеботарева, развитие отношений с Турцией и со странами каспийской пятерки.