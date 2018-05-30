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Глава Минкавказа РФ: мы будем развивать отношения с Южной Осетией
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Россия ответила на санкции

Глава Минкавказа РФ: мы будем развивать отношения с Южной Осетией 

Sputnik Южная Осетия 30 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 30 мая — Sputnik. В министерстве по делам Северного Кавказа рассказали о дальнейшем укреплении сотрудничества регионов СКФО с соседними странами, а также с Турцией, Китаем, Ираном и странами Европы, сообщает РИА Новости. Об этом заявил новый глава ведомства Сергей Чеботарев, занявший этот пост 18 мая.
"Нам важно взаимодействовать со странами-соседями Северо-Кавказского региона — это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, потому что у нас нет дипломатических отношений, но у нас есть очень серьезные, глубокие, человеческие отношения. Мы будем развивать дальнейшие отношения с Абхазией и Южной Осетией, которых мы признали", — сказал он.
Чеботарев добавил, что министерство продолжит усиливать взаимодействие с Абхазией и Южной Осетией, так как Россия взяла на себя политическую ответственность за эти республики.
Министр отметил, что также планируется развитие отношений по оси Запад-Восток, в частности отношений с Китаем, чей проект «Один пояс, один путь» проходит по Северному Кавказу.
"Конечно, мы не должны упускать такие потенциальные экономические возможности, мы должны их развивать, и коммуникации эти мы уже выстраиваем", — сказал Чеботарев.
Также в намерениях Минкавказа, по информации Чеботарева, развитие отношений с Турцией и со странами каспийской пятерки.
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