В Азербайджане частные владельцы не пускают туристов в Дом-музей Лермонтова

Она рассказала, что занимается разработкой интеллектуальных маршрутов для российских туристов по северному региону Азербайджана.

По долгу службы Сулейманова отправилась в город Гусар , чтобы изучить наиболее интересные места, которые были бы привлекательны для гостей из России и не только.

Гусарский район, в том числе и районный центр, знаменит своими достопримечательностями. В самом городе находится Дом-музей Михаила Лермонтова.

Сулейманова планировала организовать новые туристические маршруты по следам великого поэта в Азербайджане. Однако по прибытии на место возмущению представителя туристической компании не было предела. Оказалось, что вход в музей просто-напросто закрыт.

Местные жители рассказали, что дом находится в частном владении еще с советских времен. Его владельцы живут в Баку и лишь изредка приезжают в район. В это время они могут пустить некоторых желающих посмотреть, как жил поэт в Гусаре. По слухам, в доме сохранилась одна комната, но в каком она состоянии, узнать так и не удалось.

Отыскать владельцев дома Сулеймановой не получилось. В результате этого, по ее словам, не удалось организовать туристический поток, который мог бы принести Азербайджану немалый доход. Ведь Лермонтов — один из известнейших русских поэтов, творчество которого изучал и продолжает изучать каждый школьник, по крайней мере, на пространстве бывшего Советского Союза.

"В Пятигорске организовывают экскурсии по лермонтовским местам. Так и пишут — «Маршруты Лермонтова». Там есть даже озеро Провал, куда все ходят только потому, что там бывал поэт. У нас здесь дом, в котором жил Лермонтов, Наримановский парк, которому 400 лет, где он гулял. Почему дом Лермонтова до сих пор находится в частных руках?" — выразила возмущение Сулейманова.

Она обратилась к государственным структурам, в том числе министерству культуры Азербайджана с просьбой предпринять соответствующие меры, чтобы вернуть людям историческое достояние.

Согласно многочисленным источникам, Лермонтов прибыл в Гусар в 1836 году для подавления восстания горцев, не желающих предоставлять людей для комплектации мусульманского полка, который должен был быть дислоцирован в Варшаве . В Гусаре Лермонтов поселился у своего знакомого, военного врача подполковника Александра Александровича Маршева. В память о пребывании Лермонтова в Гусаре в доме Маршева был создан музей.

Здесь поэт написал «Кавказский пленник» и «Ашуг Гариб: тюркская сказка».

О том, что тут жил великий поэт, сообщает мемориальная доска.

По данным министерства культуры Азербайджана, Дом-музей Лермонтова не значится в списках исторического наследия, и он даже не числится в списках музеев.

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