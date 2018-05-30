Ещё
«Грузия — Армения: новая страница» — видеомост с Ереваном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия ответила на санкции
Россия ответила на санкции

«Грузия — Армения: новая страница» — видеомост с Ереваном 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Открылась новая страница армяно-грузинских взаимоотношений. Не случайно с первыми визитами президент и премьер-министр Армении отправились именно в Тбилиси, а не в Москву, Вашингтон или Париж. Как это скажется на дальнейшем развитии отношений между двумя государствами?
Участник в Тбилиси:
— первый посол Грузии в Армении, экс-губернатор Самцхе-Джавахети Гигла Барамидзе.
Участник в Ереване:
— Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77. Аккредитация СМИ: E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел. : +995555908977. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия: последние новости
"Не убивай меня": тысячи людей протестовали в Тбилиси против насилия Батумские фонтаны: достопримечательности курортного города Концерты звезд шоубизнеса Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие70
Задержан помощник Лукашенко149
Россия ответила на санкции63
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе23
Дикие доходы Михалкова поразили народ536
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
03:06
Россия ответила на санкции
Экономика Статьи
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение