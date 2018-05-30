Открылась новая страница армяно-грузинских взаимоотношений. Не случайно с первыми визитами президент и премьер-министр Армении отправились именно в Тбилиси, а не в Москву, Вашингтон или Париж. Как это скажется на дальнейшем развитии отношений между двумя государствами?
Участник в Тбилиси:
— первый посол Грузии в Армении, экс-губернатор Самцхе-Джавахети Гигла Барамидзе.
Участник в Ереване:
— Научный сотрудник Центра региональных исследований Академии госуправления Армении, эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян.
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