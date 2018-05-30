Путешествие в Грузию на машине

Если у вас есть надежный автомобиль, время и свободные финансы, то Грузия станет идеальным местом для получения ярких эмоций.

Недавно из такой поездки вернулся «голос» радиостанции «Наше радио — Краснодар» ведущий радиоэфира Александр Невенчанный и поделился с нами своими впечатлениями. А теперь — слово нашему путешественнику…

Про таможню и страховку

В дорогу отправились на автомобиле Ford EcoSport 1,6 GripShift компанией из четырех человек по Военно-грузинской дороге. Из Краснодара выехали в 10 утра, и уже к вечеру были в Казбеги — это первый населенный пункт после границы. На КПП в Верхнем Ларсе российские таможенники досматривали машину около полутора часов, грузинские — минут 15. Та же история повторилась при возвращении.

С марта этого года всем, прибывающим в Грузию на автомобиле, необходимо оформить временную страховку. Стоит она 750 рублей. Приобрести полис можно прямо на границе, но лучше сделать это заранее он-лайн. Деньги те же, зато время сэкономите. Штраф за отсутствие страховки довольно внушительный — около 30 000 рублей на наши деньги, правда, у нас за все время пребывания в стране ее ни разу не проверили. Так что вам решать — рисковать или нет. Если все-таки попались — на этом или любом другом правонарушении — советую платить, договариваться с полицейскими бесполезно.

Про полицию

Кстати, аналога нашему ГАИ тут нет, всеми правонарушениями занимается полиция. Правоохранители не сидят в засаде и не располагаются на стационарных постах, а патрулируют город и трассы на машине. Полицейский подходит к вам с уже включенной камерой, поэтому все переговоры, в том числе и предложение взятки, фиксируются.

Преступность в стране очень низкая. Мы были очень удивлены, в первый раз увидев, как водитель бросил «Лэнд Крузер Прадо» с открытым окном и ушел в магазин. Но потом привыкли, что люди оставляют автомобили в таком состоянии во дворах многоквартирных домов на всю ночь.

Про местный автопарк и дороги

Машины в Грузии — преимущественно иномарки с пробегом. Из беседы с местными жителями мы узнали, что везут их, в основном, морем из США , растаможка стоит очень дешево, а битую машину можно ввезти вообще беспошлинно. По этой причине и сами иномарки, и запчасти к ним тут недорогие, а новые автомобили не выдерживают конкуренцию. Мы практически не видели в Тбилиси автосалонов, торгующих новыми машинами. За все время мне встретились шоу-румы только «Сузуки» и «Шевроле» и один мультибрендовый мотосалон, но клиентов возле них я не наблюдал.

ВАЗовских моделей крайне мало и они очень старые — видимо, сохранившиеся еще со времен СССР. Гораздо меньше, чем у нас, и двухколесного транспорта. Зато хватает мощных машин, класса GT, видимо, налоги на «лошадиные силы» здесь щадящие.

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Кроме автомобилей, на улицах и трассах много гужевого транспорта, попадаются и всадники — в основном, пастухи, перегоняющие стада. Овцы и коровы идут прямо дорогам общего пользования, тормозя движение. Однако, серьезных пробок я тут не наблюдал. В часы пик замедляется поток на некоторых улицах Тбилиси, по трассе же всегда ездят быстро, не смотря на знаки. За рулем, в основном, мужчины, хотя встречаются и автоледи, но гораздо реже, чем у нас. Очень много молодых водителей — права в Грузии выдают с 16 лет.

К водителям с российскими номерами относятся снисходительно. Мы как-о развернулись через сплошную, полицейский автомобиль остановился, но, видимо разглядев номерные знаки, уехал. Но повторять такие маневры не советую — вдруг вам встретятся менее снисходительные стражи порядка.

Строже всего наказывают за пьянство за рулем. Стакан некрепкого вина выпить можно, но за критические промилле — тюрьма.

Дороги в хорошем состоянии, на все время путешествия не встретилось нам ни одной ямы. В горах оползни повреждаю асфальт, но покрытие оперативно восстанавливают. На всех разбитых участках, которые мы проезжали, проводился ремонт.

Про бензин, заправки и общественный транспорт

Бензин в Грузии чуть дороже, чем у нас, около 50 рублей по официальному курсу, это понятно, так как его здесь не производят, а закупают, как и газ, в соседнем Азербайджане . Но качество топлива лучше, и расход меньше. При этом парадоксально низкие цены на общественный транспорт. Поездка в тбилисском автобусе стоит на наши деньги 12,5 рублей. Оплата осуществляется через специальный автомат. Постоянных кондукторов нет, но периодически заходят контролеры и проверяют билеты. В столице автобусы в хорошем состоянии, в основном большие низкопольные, хотя есть и маршрутки, но их меньше.

Но вернемся к бензину. Заправки на трассах небольшие, как правило — на 2-4 колонки. Очень много частных, какого-либо давлеющего бренда мы не заметили, хотя встретили наш Лукойл . Заправляет и рассчитывает оператор, причем почти на всех АЗС принимают карты. Магазины или кафе при заправках располагать не принято.

О еде и товарах

Впрочем, как вы, наверное, догадались, с едой проблем в Грузии нет. Очень много различных столовых, кафе, ресторанов с очень демократичными, на наш взгляд, ценами. Так, обед в кафе на четверых с графином вина, мясными блюдами и десертом обошелся в 930 рублей, ужин в одном из самых пафосных ресторанов Тбилиси вместе с чаевыми — 50 долларов.

Электроника дешевле, чем в России , примерно на треть. Одежда продается, в основном, турецкая, недорогая и нормального качества.

Рубли не принимают нигде, а вот картами с валютным счетом расплачивались без проблем. Доллары где-то берут, где-то нет — надо искать места. Обмен рублей на лари на рынках и в магазинах дороже официального курса, так что лучше запастись местной валютой заранее.

О пешеходах и парковках

Правил, обязывающих водителя пропускать пешеходов, здесь нет, поэтому многополосную дорогу перейти достаточно сложно. Подземных или надземных переходов мало. Приходится начинать пересекать дорогу на свой страх и риск, тогда водители останавливаются либо замедляют движение. Но такой бросок в поток машин, конечно, не для слабонервных.

Но если пешеходом в Тбилиси быть не совсем комфортно, то водителю — полное раздолье. Платных парковок нет вообще. Практически отсутствуют места, на которых парковаться запрещено, и если они вам все-таки попались, будьте уверены — уже на следующем квартале вы сможете оставить свою машину.

Вместо послесловия

Мы объехали Тбилиси и его окрестности, а затем отправились в Телави . В Грузии, безусловно, понравится тем, кто любит колоритные пейзажи. Интересно будет и поклонникам истории. Что понравилось: вход на территорию крепостей, монастырей, архитектурных ансамблей — бесплатный. Мы оплачивали только русскоязычного гида, но можно обойтись и без него, найдя информацию в интернете.

В этой бочке меда капля дегтя — заброшенные дома и магазины, которых все еще очень много. Но в общем и целом страна произвела на нас очень благоприятное впечатление. Чувствуется, что власти нацелены на развитие туризма и создают все условия, чтобы приезжие чувствовали себя комфортно. Плюсов множество — невысокие цены, вкусная еда, красивые виды, приветливые люди. Обязательно приедем еще, ведь большая часть Грузии осталась для нас неисследованной.