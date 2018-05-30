Госдеп: Путь к ослаблению России лежит через Азербайджан

Эта исследовательская организация, представляет собой инструмент тайной американской дипломатии и известна ярко выраженной русофобской позицией. Она имеет разветвленную сеть подконтрольных структур в самых разных странах. В частности, в Баку Heritage Foundation поддерживает тесные контакты с Азербайджанской дипломатической академией, готовящей кадры для Министерства иностранных дел

Фактически статью Люка Коффи можно смело считать дорожной картой Госдепа в жизненно важном регионе для России — на Кавказе. Судя по всему, американцы всерьез заинтересовались Азербайджаном, причем готовы на все, чтобы получить ключи от Баку.

«Есть только три пути для того, чтобы нефть, газ и товары текли по суше между Азией и Европой: через Иран , через Россию и через Азербайджан, — дает пояснение эксперт Эфган Нифти, директор Каспийского политического центра в США. — Отношения между Вашингтоном с одной стороны и с другой — Москвой Тегераном , разорваны в клочья, что оставляет только один жизнеспособный путь для торговли на сотни миллиардов долларов: через крошечную прикаспийскую страну — Азербайджан».

Поистине нет предела англосаксонскому цинизму. Когда американцы продвигают свою антироссийскую политику в Армении , они называет эту страну самой дружественной нацией. Достаточно сказать, в Ереване расположен огромный комплекс зданий дипмиссии США, являющийся вторым в мире по размеру учреждением Госдепа. Армянские журналисты из Белферского центра, расположенного в Кембридже, промывают мозги соотечественникам, что Америка — настоящий друг, а Россия — угнетатель и враг.

Но в статье Люка Коффи, рассчитанной на азербайджанцев, армяне являются агрессорами. Об этом Heritage Foundation пишет прямо: «Когда вы принимаете во внимание оккупацию Арменией почти пятой части территории Азербайджана, все, что остается — это узкая 60-мильная щель для торговли. Мы называем эту полоску „Гянджинской щелью“ — названной в честь второго по величине города Азербайджана — Гянджа».

Естественно, американцы обвиняют русских в желании снова поджечь нагорно-карабахский конфликт. Дескать, Путин имеет «достаточное влияние на соседнюю с Азербайджаном Армению», чтобы залить Кавказ кровью.

Любопытно, как армяне отреагировали бы на аналогичную публикацию, скажем, в проправительственной российской прессе, если бы их назвали агрессорами, которые захватили пятую часть Азербайджана? Ясно, что не промолчали бы! А тут тихонько утерлись. Даже новый лидер Никол Пашинян , назвавшись совестью Армении, не выразил протест Соединенным Штатам, хотя кому, как ни ему знать настоящий статус Heritage Foundation, трибуну госсекретаря Помпео.

Ларчик открывается просто. США поперек горла встал «Северный поток-2». Люк Коффи дает понять, что если в Азербайджане не было бы Гянджинской щели, Америке было бы наплевать на Баку. Мол, почему бы не сыграть на национальных чувствах азербайджанцев, точно так, как янки разыграли громадян на Украине . Именно поэтому можно и немножко обидеть армян — мол, ничего страшного, потерпят ради высокой геополитической цели.

Госдеп прямо говорит, что Вашингтон кровно заинтересован в снижении российских поставок энергоресурсов в Европу. Это особенно важно сейчас, когда планируемый российский газопровод в Германию может увеличить долю газа Газпрома до 40% в балансе ЕС

Именно поэтому штатовские дипломаты шепчут в уши чиновников Азербайджана, Казахстана Туркменистана , что каждый кубометр газа, купленный у России Европой, мог быть приобретен у них. Разговоры ведутся таким образом, что Москва будто отнимает у этих стран кровный кусок хлеба.

Отметим, что сегодня уже проложено три крупных нефте— и газопровода, которые идут через Гянджинскую щель в обход России и Ирана. Это трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, трубопровод Баку-Супса и Южно-Кавказский трубопровод. Так что Азербайджан нельзя назвать обиженным. Однако Вашингтон хочет на все 100% заместить российский газ поставками из других стран, в том числе и своим сланцевым.

Впрочем, не только трубопроводы волнуют американцев. В частности, волоконно-оптические кабели американских компаний, соединяющие Западную Европу с Каспийским регионом, тянутся через Гянджинскую щель. Вторая по протяженности европейская автомагистраль Е60, начинающаяся на западе Франции в городе Брест (на атлантическом побережье) и проложенная до города Иркештам, что на границе Киргизии Китаем , тоже идет через Гянджи. По этой дороге Пентагон , между прочим, поставляет своим войскам в Афганистан до 30% топлива, продовольствия и обмундирования.

К слову, обретя Гянджинской транзит, США сразу же начали давить на традиционного транзитера — Пакистан . Мол, в случае несговорчивости по тарифам или по политическим вопросам, Америка будет договариваться с Азербайджаном. И тогда все доллары утекут в Баку.

В 2011 году Пакистан в течение восьми месяцев блокировал американские поставки в Афганистан, когда рейнджеры по ошибке убили 28 пакистанских солдат. Тогда маршрут через Грузию и Азербайджан сквозь Гянджинскую щель был для Пентагона палочкой-выручалочкой. Во многом благодаря этой альтернативе, Вашингтон, вместо того, чтобы извинится, наказать виновных и выплатить компенсацию, обвинил Исламабад в поддержке талибов

Если бы у Москвы были бы вашингтонские повадки, то она, наверняка, стала бы стравливать пакистанцев и азербайджанцев. Тогда не только транзит, но и трубопроводы накрылись бы медным тазом.

Ясно, что на такие игры способны господа из Heritage Foundation, и их шефы из Госдепа. Для России же Азербайджан был и остается по-настоящему дружественной страной. В то же время опасно недооценивать американские политические институты, которые собаку съели на подкупе элит постсоветских республик.

И здесь начинается самое интересное. Люк Коффи не просто так пишет о войне в Нагорном Карабахе. Он напоминает: «В 1988 году Армения (находясь еще в составе СССР — авт.) выдвинула территориальные претензии на регион, который находится в составе Азербайджана, но был населен в основном этническими армянами. Вскоре спор привел к кровопролитной войне, в результате которой погибло около тридцати тысяч человек и сотни тысяч стали перемещенными лицами. С 1992 года армянские силы и поддерживаемые Ереваном оккупировали почти 20 процентов территории, которую международное сообщество, главным образом США, признает частью Азербайджана».

Дело в том, что большинство магистральных нефте-и газопроводов, проходящих через Гянджинскую щель, расположены вблизи линии фронта нагорно-карабахского конфликта, где по-прежнему противостоят войска двух сторон. Понятно, что любая вспышка насилия поставит под угрозу жизнеспособность транзита нефти и газа. Тогда, во-первых, ЕС окажется в еще большей зависимости от Газпрома, и, во-вторых, проамериканская Грузия останется без куска хлеба. А это уже чревато разочарованием в Америке не только в Тбилиси , но и в Киеве.

Сохранение доступа к Гянджинской щели является сутью «принципиального реализма», изложенного на первой странице Стратегии национальной Безопасности США в редакции 2017 года. Логично ожидать, что Вашингтон предложит Баку размен: Америка наклонит Армению и заставит её вернуть «оккупированные территории», а Баку станет стратегическим партнером США — со всеми вытекающими последствиями.