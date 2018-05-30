ММК представил продукцию на выставке в Азербайджане

Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», Азербайджан и Прикаспийский регион в целом являются для ММК одним из самых привлекательных и перспективных рынков. В 2017 году поставки ПАО «ММК» в Азербайджанскую Республику превысили 140 тысяч тонн, что является крупнейшим показателем среди стран Южного Кавказа и одним из крупнейших среди стран СНГ.

Выставка Caspian Oil & Gas-2018, посвященная освоению нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, проходит в Экспо-центре Баку и продлится до 1 июня. В этом году в ней принимают участие 312 компаний из 38 стран мира. В рамках данного форума пройдет по традиции и международная конференция Caspian Oil & Gas, ежегодно собирающая руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.

ММК не первый год принимает участие в этом крупном выставочном мероприятии. На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения, металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики, а также государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.