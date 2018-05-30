Ещё
ММК представил продукцию на выставке в Азербайджане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ММК представил продукцию на выставке в Азербайджане 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в юбилейной 25-й Международной выставке «Нефть и газ Каспия-2018» (Caspian Oil & Gas-2018), открывшейся в Баку 29 мая.
Как рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», Азербайджан и Прикаспийский регион в целом являются для ММК одним из самых привлекательных и перспективных рынков. В 2017 году поставки ПАО «ММК» в Азербайджанскую Республику превысили 140 тысяч тонн, что является крупнейшим показателем среди стран Южного Кавказа и одним из крупнейших среди стран СНГ.
Выставка Caspian Oil & Gas-2018, посвященная освоению нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, проходит в Экспо-центре Баку и продлится до 1 июня. В этом году в ней принимают участие 312 компаний из 38 стран мира. В рамках данного форума пройдет по традиции и международная конференция Caspian Oil & Gas, ежегодно собирающая руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности.
ММК не первый год принимает участие в этом крупном выставочном мероприятии. На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения, металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства энергетики Азербайджанской Республики, а также государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR.
Уралинформбюро: последние новости
В деле о югорской автокатастрофе вскрылись новые обстоятельства Россияне определились с планами на отпуск Путин назначил главой Ямала 30-летнего чиновника. Мнение Кобылкина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интернет-провайдеры повысят цены с лета116
Названы сроки окончания санкций455
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию216
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью8
Россияне решили остаться в России194
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
03:20
Как Крымский мост изменил жизнь людей
Общество Статьи
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
01:18
Названы сроки окончания санкций
В мире США
05:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Шоу-бизнес
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение