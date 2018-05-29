В Грузию с визитом прибудет начальник Генерального штаба ВС Германии 

Тбилиси, 29 мая /Синьхуа/ — Начальник Генерального штаба ВС Германии генерал Эберхард Цорн посетит с официальным визитом Грузию 30 мая, сообщило сегодня посольство Германии в Грузии.
Немецкий генерал проведет встречу с начальником Генерального штаба ВС Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая. Стороны обсудят успешное сотрудничество вооруженных сил двух стран и продолжение совместного участия в миссии, проходящей на севере Афганистана. Генерал также встретится с министром обороны Грузии Леваном Изория, посетит совместный центр обучения и оценок НАТО-Грузии.
Визит начальника Генерального штаба ВС Германии продлится до 31 мая. —0—