Ходжес: Грузия должна защищаться таким образом, чтобы Россия не смогла ее легко проглотить

Генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес , который был главнокомандующим Сил США в Европе и командующим пехотными войсками НАТО , заявляет, что Россия пытается сделать трещину между союзниками по НАТО, но альянс давно не был таким единым и сильным, как сегодня. Говоря о Грузии , Ходжес заявляет, что у страны есть лучшие солдаты. Генерал с тремя звездочками также считает, что Грузия должна разработать концепцию обороны таким образом, чтобы превратиться в неперевариваемый кусок для России. С генералом Беном Ходжесом беседовала ия Меурмишвили.

Сivil.ge: Как вы оцениваете отношения между НАТО и Россией на этом этапе?

Бен Ходжес: На мой взгляд, у альянса был четкий и сильный ответ на российскую агрессию. Россия не ведет себя, как ответственная держава. Россия пытается нарушить нормы международного порядка, оказывать влияние на наши институты, судебную систему и внести раскол в отношения между членами НАТО и ЕС

Россия хочет, чтобы весь мир видел в ней сильную державу, но они считают, что эта цель может быть достигнута только за счет ослабления альянса и ЕС. НАТО и ЕС четко ответили на такое отношение. Санкции, введенные после незаконной аннексии Крыма , остаются в силе. С 2014 года, на каждом саммите альянс укрепил методы содержания. На июльском саммите в Брюсселе , как ожидается, речь пойдет об усовершенствовании путей реагирования. На мой взгляд, альянс сегодня сильнее, чем в прошлом. Вызовы, конечно, существуют, но я не помню такого единого альянса.

— Как вы считаете, оказывает ли такое единство НАТО влияние на самопознание России и на то, как она смотрит не только на себя, но и на другие страны?

— Русские понимают, что альянс укрепляет свои возможности. Одним из регионов, который является особенно важным для них, это Черноморский бассейн. Это лучшая отправная точка для них на восточном Средиземноморье и по направлению Ближнего Востока. Россия считает этот регион стратегически важным. Поэтому НАТО должна быть такой же сильной в этом регионе, как и в Прибалтике.

Бесспорный факт, что Россия вкладывает в этот регион много денег и усилий, чтобы страны региона не вступили в ЕС и НАТО. Для этой цели она использует трещины в демократических институтах и в добавок к этому использует дипломатические, экономические и военные методы.

— Грузия, со многих точек зрения, находится в очень сложном районе. Некоторые из стран региона являются членами НАТО, некоторые — союзниками России. Как должна справиться страна с этим сложным геополитическим окружением?

— Этот вопрос связан с несколькими аспектами. Прежде всего, Соединенные Штаты в течение многих лет продолжают непрерывно поддерживать Грузию. Хорошими примерами этого являются визит вице-президента, продажа наилучшего в мире противотанкового вооружения Джавелин. Это важнейший аспект. Что касается обороноспособности Грузии, на мой взгляд, командующий Вооруженными силами и министр обороны хорошо понимают, что страна должна усилиться, чтобы стать неперевариваемым куском для России. До тех пор, пока не прибудут силы помощи, и я думаю, что они придут.

Еще одним аспектом является то, что Грузия является частью Черноморского региона. Важен подход к собственной безопасности в региональном контексте. Мы должны походить к России с юга таким образом. Когда русские посмотрят на Черноморский регион, они должны видеть шесть стран, объединенных с целью безопасности. Это подразумевает морские операции, совместные учения, обмен разведданными и борьбу с пропагандой. Все это значительно повысит качество безопасности Грузии.

— На ваш взгляд, будет ли идти речь об этом на Брюссельском саммите НАТО в июле?

— Я очень надеюсь на это. Уделение акцента безопасности Черноморского региона со стороны альянса будет гораздо более эффективным, чем забота над отдельными странами региона.

Черное море является стратегически важным для России. Кроме того, после аннексии Крыма границы территориальных вод на Черном море могут измениться, а это затронет многие европейские страны.

В основном, после получения помощи со стороны США, будь то передача катера, ремонт существующего оснащения или помощь иного рода, Грузия уже играет свою роль в обеспечении безопасности в Черноморском бассейне.

Да, они многое делают в пределах своих возможностей. Однако в этом случае наиболее важным является обмен информацией. Критическим аспектом сдерживания является скорость, скорость обнаружения угрозы, скорость принятия решения и скорость мобилизации сил. Грузия быстрее будет знать, что происходит на самом деле, чем США. То же самое касается Молдовы Украины и других стран.

Обмен информацией друг с другом между странами региона так же важен, как закупка оснащения для самозащиты.

— Вы уже давно сотрудничаете с Грузией. Как бы вы оценили развитие страны за этот период с военной точки зрения?

— Одно, что не меняется, — это качество солдат. Я очарован грузинскими солдатами. Я видел их в Афганистане несколько раз. Они надежные солдаты с сильным, непоколебимым духом. Офицеры, с которыми я встречался, хорошо подготовленные, умные люди. Понимая, какие вызовы их ждут, они думают о путях их преодоления. Инвестиция, которую Грузия вкладывает в подготовку женщин и мужчин, проходящих службу в армии, важнее, чем покупка любого оснащения.

— Что вы можете сказать о концепции обороны страны?

— Разработка правильной концепции обороны является самым важным первым шагом. Сперва должна быть разработана эта концепция, и только после этого вы должны закупать оснащение. Организацию своих сил вы должны произвести путем подстраивания по стратегию обороны. Я думаю, что Грузия продвигается в правильном направлении.

Совещание с Финляндией Эстонией было хорошим решением. Они граничат с Россией, и они были мишенью военного нападения со стороны России. Хорошим решением со стороны Грузии является установление тесных военных связей и обмен военным опытом с союзниками, имеющими похожие стратегические вызовы.

— По вашему мнению, по-прежнему стоит угроза войны перед Грузией со стороны России?

— Такая угроза стоит перед всеми нами. Однако это может быть выражено различными способами, будь то кинетическим, электронным или иным способом. Мы все мишени для России. Используя дезинформацию, Россия непрерывно атакует наши институты. Поэтому мы должны быть готовы ко всему и должны ясно показать России, что мы не свыкнемся с некоторыми из их шагов.

Я думаю, что Грузия должна продолжать делать все, чтобы Россия не смогла ее легко проглотить. Для этого важно тесное сотрудничество с союзниками, странами Черноморского бассейна.

Что касается шагов, которые нужно предпринять внутри страны, Россия получит пользу, когда в обществе нет доверия к государственным институтам, когда СМИ не могут выполнять свою работу. Это большая слабость. Поэтому мы должны сделать все, чтобы люди верили в выборы, независимость СМИ, прозрачность правительства. Когда это доверие исчезнет, с помощью дезинформации и других методов Россия использует эту слабость.