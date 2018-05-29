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В парламенте Грузии не видят политического прогресса в отношениях с Россией
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В парламенте Грузии не видят политического прогресса в отношениях с Россией 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 29 мая — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна достигла прогресса в гуманитарных, экономических, торговых и транспортных вопросах с Россией, однако не может достичь политического прогресса в вопросах, связанных с признанием независимости Абхазии и Южной Осетии.
Заявление прозвучало во вторник во время встречи Кабахидзе с журналистами после того, как стало известно, что Сирия поддержала Россию и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
"Мы ведем прагматичную политику в отношении России. Эту политику широко поддерживают наши западные партнеры. Используется два формата диалога, мы достигли определенного прогресса в гуманитарных, экономических, торговых и транспортных вопросах, однако что касается политического прогресса, то в этом направлении результат нулевой. Довольно трудно достичь политического прогресса с Россией", — заявил Кобахидзе.
По его словам, существуют проблемы с точки зрения прав человека в регионах Абхазии и Южной Осетии. «Недавно в Цхинвале был убит гражданин Грузии, и это явление доказало, что дело имеем не только с замороженным конфликтом… Это означает, что международное сообщество должно уделить особе внимание существующей на этих территориях обстановке. Мы тесно сотрудничаем с нашими международными партнерами в том направлении. Наше стремление довольно успешное», — добавил Кобахидзе.
На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД России Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе. Обсуждаются гуманитарные, транспортные, экономические и культурные вопросы.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция «Грузинская мечта», пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.
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