В парламенте Грузии не видят политического прогресса в отношениях с Россией

Заявление прозвучало во вторник во время встречи Кабахидзе с журналистами после того, как стало известно, что Сирия поддержала Россию и признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Мы ведем прагматичную политику в отношении России. Эту политику широко поддерживают наши западные партнеры. Используется два формата диалога, мы достигли определенного прогресса в гуманитарных, экономических, торговых и транспортных вопросах, однако что касается политического прогресса, то в этом направлении результат нулевой. Довольно трудно достичь политического прогресса с Россией", — заявил Кобахидзе.

По его словам, существуют проблемы с точки зрения прав человека в регионах Абхазии и Южной Осетии. «Недавно в Цхинвале был убит гражданин Грузии, и это явление доказало, что дело имеем не только с замороженным конфликтом… Это означает, что международное сообщество должно уделить особе внимание существующей на этих территориях обстановке. Мы тесно сотрудничаем с нашими международными партнерами в том направлении. Наше стремление довольно успешное», — добавил Кобахидзе.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако коалиция «Грузинская мечта», пришедшая к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.