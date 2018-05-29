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Северная Осетия вложит в соцобъекты 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ
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Северная Осетия вложит в соцобъекты 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Северная Осетия намерена направить на строительство и ремонт социальных объектов 1 млрд рублей, которые рассчитывает получить из резервного фонда правительства РФ, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.
"В ходе встречи был рассмотрен перечень вопросов социально-экономического развития Северной Осетии. В частности, речь шла о выделении республике материальной помощи в общем объеме 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию первоочередных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства республики", — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
По словам Битарова, средства будут направлены на реконструкцию Ардонской центральной районной больницы и оснащение ее современным оборудованием; в селениях Сунжа и Тарское запланировано строительство амбулаторий; в Моздоке будет построен детсад для детей военнослужащих; а в селе Ир Пригородного района, где живут вынужденные переселенцы из внутренних районов Грузии, появятся два детских сада на 120 мест каждый.
"Эта существенная материальная поддержка будет способствовать реализации наиболее актуальных и социально значимых задач", — сказал Вячеслав Битаров.
Как сообщалось, решение о выделении Северной Осетии из резервного фонда правительства РФ 1 млрд рублей было принято в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина на просьбу оказать дополнительную помощь республике вне зависимости от участия в целевых программах. С соответствующей просьбой руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров обратился к главе государства во время встречи в апреле 2017 года.
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