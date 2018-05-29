Северная Осетия вложит в соцобъекты 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ

ВЛАДИКАВКАЗ , 29 мая. / ТАСС /. Северная Осетия намерена направить на строительство и ремонт социальных объектов 1 млрд рублей, которые рассчитывает получить из резервного фонда правительства РФ, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи главы республики Вячеслава Битарова с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

"В ходе встречи был рассмотрен перечень вопросов социально-экономического развития Северной Осетии. В частности, речь шла о выделении республике материальной помощи в общем объеме 1 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию первоочередных мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства республики", — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам Битарова, средства будут направлены на реконструкцию Ардонской центральной районной больницы и оснащение ее современным оборудованием; в селениях Сунжа и Тарское запланировано строительство амбулаторий; в Моздоке будет построен детсад для детей военнослужащих; а в селе Ир Пригородного района, где живут вынужденные переселенцы из внутренних районов Грузии , появятся два детских сада на 120 мест каждый.

"Эта существенная материальная поддержка будет способствовать реализации наиболее актуальных и социально значимых задач", — сказал Вячеслав Битаров